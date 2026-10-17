Ливан 20 октября проведет в Тампе, штат Флорида, трехсторонние переговоры с Израилем при поддержке Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун, сообщает Anadolu Agency.

Участие военной делегации

По словам Ауна, на встречу прибудет ливанская военная делегация. Она должна представить требования Бейрута о прекращении израильской эскалации и добиваться результатов, соответствующих рамочному соглашению.

Президент Ливана сообщил о переговорах во время встречи с французской делегацией, которую возглавил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Мандат UNIFIL и поддержка Франции

Аун также заявил, что Ливан стремится продлить мандат Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). По его словам, Бейрут приветствует любую договоренность, которая обеспечит дальнейшее международное присутствие на юге страны и не допустит вакуума власти.

Жан-Ноэль Барро выразил солидарность Франции с Ливаном и подтвердил поддержку страны во всех сферах. Французская сторона также заявила о готовности мобилизовать ресурсы для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей Ливана.

Anadolu Agency отмечает, что Израиль продолжал бомбардировки юга Ливана несмотря на заключенное в июне при посредничестве США рамочное соглашение. Оно предусматривало путь к выводу израильских сил и разоружению группировки «Хезболла».

Читай нас в