В США Айова и Миссури не планируют применять исключение из новых требований Medicaid для жителей округов с высоким уровнем безработицы, хотя в обоих штатах есть территории, которые могут подпадать под него. Об этом со ссылкой на исследование некоммерческой организации KFF сообщает The Guardian.

Новые требования Medicaid

Федеральные требования, которые должны вступить в силу 1 января, предусматривают, что взрослые, зачисленные в расширенную программу Medicaid в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании, должны ежемесячно не менее 80 часов работать, учиться, заниматься волонтерством или другой разрешенной деятельностью, чтобы сохранить страховое покрытие.

Закон также предусматривает исключения для людей, находящихся в больнице, которым необходимо путешествовать для получения медицинской помощи, живущих в районах, пострадавших от стихийных бедствий, или в округах с высоким уровнем безработицы. Нью-Йорк применил исключение из-за высокого уровня безработицы для Бронкса, где новые требования в противном случае коснулись бы примерно 200 тысяч жителей.

Политические и административные факторы

Заместительница директора программы KFF по вопросам Medicaid и незастрахованных Дженнифер Толберт предположила, что отказ штатов может быть связан как с идеологической поддержкой требований к трудовой деятельности, так и с дополнительной административной нагрузкой. По ее словам, для применения исключения штатам необходимо регулярно передавать данные в Центры услуг Medicare и Medicaid и адаптировать системы определения права на участие в программе.

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Доцент Школы общественного здравоохранения Бостонского университета Сара Гордон заявила, что штаты, не использующие это исключение, обычно являются более политически консервативными и поддерживают привязку медицинского страхования к трудоустройству или другой общественно полезной деятельности.

Директор по адвокации Legal Services of Eastern Missouri Джоэл Фербер назвал позицию Миссури разочаровывающей. По его словам, власти штата объясняют отказ нежеланием создавать дополнительные бюрократические процедуры для участников программы.

Эксперты также напомнили об опыте Арканзаса, где в 2018 году ввели требования к трудовой деятельности для Medicaid. К концу того года более 18 тысяч человек потеряли покрытие, при этом исследователи не зафиксировали существенного роста занятости. Доцент Йельской школы общественного здравоохранения Джейкоб Уоллес отметил, что такие требования исторически не стимулируют трудоустройство, но создают административные и бумажные барьеры, из-за которых люди могут выбывать из программы.

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