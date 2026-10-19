Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи подчеркнул необходимость продолжать диалог и дипломатические усилия для решения региональных вызовов. Разговор состоялся на фоне напряжённости из-за конфликта между США и Ираном и возобновления боевых действий в Йемене, сообщает Dawn.

Контакты Пакистана с Ираном и Египтом

В МИД Пакистана сообщили, что Дар и Арагчи обсудили развитие региональной ситуации, а также заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которое проходит в Багдаде. Стороны договорились поддерживать тесный контакт.

Отдельно пакистанский министр провёл телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абделатти. Они осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию, выразили солидарность с королевством и поддержку его суверенитета, территориальной целостности и безопасности.

Министры также обсудили сотрудничество в рамках формата Regional Four, в который входят Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия. Они ожидают следующей встречи формата для дальнейшей координации по региональным вопросам.

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Условия Тегерана относительно Ормузского пролива

На заседании ОИС в Багдаде Арагчи заявил, что Иран не принимает принуждения, угроз или запугивания со стороны США и не откажется от суверенных прав под давлением. В то же время, по его словам, Тегеран готов к диалогу, если он будет основываться на взаимном уважении и надёжных гарантиях.

Иранский министр отметил, что предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в течение семи дней остаётся в силе. По его словам, США передали свои комментарии, которые Иран рассматривает. Арагчи сказал, что условиями Тегерана являются отмена, как он утверждает, американской блокады иранских портов, снятие санкций с экспорта нефти и прекращение боевых действий на всех региональных фронтах.

Ново назначенный министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги после получения вотума доверия парламента заявил, что любая новая военная атака США нанесёт огромный ущерб Вашингтону и его региональным союзникам.

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