Crystal Ball изменил 28 прогнозов в пользу демократов — The Hill

В США беспартийный электоральный прогнозист Sabato’s Crystal Ball изменил оценки 28 гонок в Палату представителей в пользу Демократической партии за две недели до промежуточных выборов. Согласно новым рейтингам прогнозиста, демократы имеют более необходимых для большинства 218 мест даже без победы в округах, которые оцениваются как равные по шансам, сообщает The Hill.

Изменения в рейтингах округов

Sabato’s Crystal Ball, являющийся подразделением Центра политики Университета Виргинии, перевёл шесть гонок из категории безопасных для республиканцев в категорию вероятной победы республиканцев. Ещё шесть гонок изменили оценку с вероятной победы республиканцев на преимущество республиканцев, а одна — с преимущества Республиканской партии в категорию равных шансов.

В то же время девять гонок перешли из категории равных шансов к преимуществу демократов, а ещё шесть — от преимущества демократов к вероятной победе Демократической партии. Главный редактор Crystal Ball Кайл Кондык написал, что сохранение Палаты представителей республиканцами стало бы неожиданностью, как и то, если бы демократы не получили заметного большинства.

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Ключевые округа

В Айове прогнозист оценил три из четырёх округов в Палату представителей как такие, где преимущество имеют демократы; все четыре мандата штата сейчас контролируют республиканцы. Также 1-й и 6-й округа Аризоны, представленные республиканцами, перевели в категорию с преимуществом демократов.

В Техасе открытый 35-й округ перевели из категории преимущества республиканцев в категорию равных шансов. В Северной Каролине кампанию демократа Дона Дэвиса за переизбрание в 1-м округе оценили как такую, где преимущество на стороне демократов. Из 15 округов, границы которых республиканцы недавно перекроили в свою пользу, лишь три имеют статус безопасных для Республиканской партии.

Кондык также обратил внимание на возможные неожиданности в округах, которые ранее не считались конкурентными: в частности, речь идёт о переизбрании республиканцев Виктории Спартц в Индиане, Майка Флуда в Небраске и Джеффа Ван Дрю в Нью-Джерси. По словам Кондыка, кандидаты от демократов превзошли республиканцев по объёму привлечённых средств в отчётах за третий квартал, что ослабило преимущество Республиканской партии во внешних расходах на кампании.

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