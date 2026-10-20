在美国，无党派选举预测机构Sabato’s Crystal Ball在中期选举前两周，将28场众议院选战的评级调整为有利于民主党。根据该预测机构的新评级，即使不赢得被评为胜负难料的选区，民主党也拥有超过取得多数席位所需的218席，The Hill报道。

选区评级变化

作为弗吉尼亚大学政治中心下属机构的Sabato’s Crystal Ball，将六场选战从共和党稳胜类别调整为共和党可能获胜类别。另有六场选战的评级从共和党可能获胜改为共和党占优，还有一场从共和党占优改为胜负难料类别。

与此同时，九场选战从胜负难料类别转为民主党占优，另有六场从民主党占优转为民主党可能获胜。Crystal Ball执行编辑凯尔·康迪克写道，共和党保住众议院将是一个意外，民主党未能获得显著多数也同样会令人意外。

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关键选区

在爱荷华州，该预测机构将该州四个众议院选区中的三个评为民主党占优；该州全部四个席位目前均由共和党控制。由共和党人代表的亚利桑那州第1和第6选区也被调整至民主党占优类别。

在得克萨斯州，开放的第35选区从共和党占优类别调整为胜负难料类别。在北卡罗来纳州，民主党人唐·戴维斯在第1选区争取连任的竞选被评为民主党占优。在共和党近期为自身利益重新划定边界的15个选区中，只有三个被列为共和党稳胜。

康迪克还指出，在此前不被认为存在竞争的选区可能出现意外：其中包括共和党人维多利亚·斯帕茨在印第安纳州、迈克·弗拉德在内布拉斯加州以及杰夫·范·德鲁在新泽西州的连任竞选。康迪克表示，民主党候选人在第三季度报告中筹集的资金超过共和党人，这削弱了共和党在外部竞选支出方面的优势。

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