10月15日，格陵兰议会批准了一项决定，责成政府起草一项法律，至少在2029年前暂停海底矿产开采。格陵兰政府——Naalakkersuisut——必须在2027年初向议会Inatsisartut提交法案，Mongabay报道。

议会投票

Inatsisartut的31名议员中有17人参加了投票。所有出席者不分党派均支持该提案。这项倡议于2026年2月由Inuit Ataqatigiit党代表皮帕卢克·林格提出。

林格在提案原文中对其他国家对深海采矿的兴趣给格陵兰海洋环境带来的风险表示担忧。提案还提及可能对猎捕动物物种和渔业造成的影响。

环保组织Oceans North Kalaallit Nunaat执行主任延斯·埃里克·波尔森称该决定很重要，但指出这并不等同于保护海洋环境。他表示，议会就一个此前曾使议员产生分歧的问题一致表态。

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渔业的作用

根据格陵兰国家统计机构2026年的数据，渔业提供了格陵兰90%以上的出口额。波尔森表示，可能危及当地水域生产力的活动，会给格陵兰经济所依赖的行业带来风险。

中间党议员尤诺·贝特尔森表示，临时暂停应于2029年12月31日结束，但届时可以再延长两年。他认为，这项决定应将保护海洋与考虑未来经济前景的可能性结合起来。

10月14日，即投票前一天，美国总统唐纳德·特朗普表示，格陵兰正在准备大规模勘探和开采石油、天然气及矿产。Mongabay指出，这一说法与议会关于海底采矿许可的决定相矛盾。

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