意大利周六将在包括罗马和米兰在内的八座城市部署强化安保措施，以应对计划举行的反对削减预算支出和高生活成本的抗议活动。此次示威将在上周末部分抗议活动发生骚乱后举行，France 24报道。

城市中的无人机和巡逻队

罗马警方表示，将动用无人机和直升机监控示威活动。执法部门还表示，打算确保人们能够表达观点，包括对当局行为的不同意见，但前提是遵守法律。

在米兰，上周抗议活动后被派往该市的增派军人将巡逻市中心。市长朱塞佩·萨拉表示，该市不打算关闭。他还呼吁商店不要停业：上周末，市内数家精品店遭到抢劫，其他一些商家则关闭或撤下橱窗陈列。

八座城市的活动

自称“10月17日运动”的团体宣布，将于格林尼治时间13:00在意大利八座城市举行抗议活动。组织者表示，每座城市将举行三场独立活动，参与者将在同一地点汇合。他们承诺在开始前半小时公布地点。

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此外，反战运动“反帝国主义轴心”在罗马组织了一场集会。抗议活动正值学生、卡车司机和农民因住房、燃油价格和预算削减而举行示威之际。

本周，焦尔吉娅·梅洛尼政府通过了一项安全法令，放宽了羁押未成年人的规定，将暴力参与示威列为犯罪，并规定对其子女在抗议期间造成的损失处以父母罚款。警方周五表示，已针对涉嫌参与上周抢劫和骚乱的人员进行了数十次突击搜查。

政府还因燃油价格飙升批准了支持卡车司机和渔民的措施。几乎所有曾使意大利南部瘫痪数日并导致燃油和食品短缺的卡车封锁都已结束。

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