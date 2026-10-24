乌克兰、美国和俄罗斯的谈判可能在阿布扎比或瑞士举行——天空新闻

乌克兰、美国和俄罗斯代表团之间的下一轮谈判可能在几周后于阿布扎比或瑞士举行。此次会议旨在继续推进相关协议的落实，并为最高级别谈判奠定基础。

据美国政府消息人士透露，一位美国官员表示，三方会晤可能在“几周内”于阿布扎比或瑞士举行。

他强调，为筹备此次高层会晤，仍需完成大量工作。下一轮谈判的确切日期和地点尚未确定。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统唐纳德·特朗普的特别代表进行了交谈。据他称，计划于11月上半月举行由谈判代表团参加的三方会晤，以结束俄罗斯对乌克兰的战争。

此前，白宫曾通报称，美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普已在赫尔松州临时被占领土上的奥列什基市促成俄罗斯与乌克兰达成停火协议。

据现有信息显示，这座由俄军控制的城市正遭受人道主义灾难。

后续谈判将延续旨在结束战争的外交努力。不过，下一次会晤可能达成的具体协议目前尚未公布。

据《天空新闻》报道。

此前，美国副总统杰·迪·文斯表示，乌克兰和俄罗斯已同意坐到谈判桌前，但双方在可能达成的和平协议条款上仍存在重大分歧。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，阿布扎比正被视为美国、俄罗斯和乌克兰举行三方谈判的潜在地点。

关于解决乌克兰战争的谈判计划于11月上半月在阿布扎比以三方形式举行，乌克兰、美国和俄罗斯将共同参与。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳进行了电话交谈。 双方讨论了计划于11月上半月举行的由乌克兰、美国和俄罗斯参加的三方会晤的可能性。泽连斯基表示，乌克兰方面甚至准备在近期进行谈判，但谈判能否举行还取决于莫斯科方面的立场。

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