在塞尔维亚，前总统亚历山大·武契奇表示，他输掉了提前举行的议会选举，而“学生名单——学生获胜”名单取得了胜利。据Interia报道。

投票率

塞尔维亚共和国选举委员会称，截至18:00，已有64.89%的选民投票。委员会表示，这是自南斯拉夫解体以来该时段最高的投票率。在2023年上一次议会选举中，截至18:00的投票率为51.93%。

投票于周日早晨开始，持续至20:00。公民选举塞尔维亚国民议会的250名议员，该议会是该国的一院制议会。共有6,450,523名选民拥有投票权。Interia还报道称，投票站外出现了排队现象。

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抗议后的选举

提前选举是在持续数月的大规模抗议之后举行的。抗议始于2024年诺维萨德发生的一场悲剧。当地火车站屋顶的一部分坍塌，造成16人死亡。

抗议参与者指责当局存在腐败和疏忽，他们认为这些因素导致了悲剧。选举中的主要竞争者是“亚历山大·武契奇——团结塞尔维亚”名单和“学生名单——学生获胜”名单。接近当局的机构进行的民调显示，执政当局名单占优，而独立民调预测获学生支持的名单将略微领先。

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