Колишній президент Вучич заявив про перемогу студентського списку в Сербії — Interia

У Сербії колишній президент Александар Вучич заявив, що програв дострокові парламентські вибори, а переміг список «Студентський список — Студенти перемагають». Про це повідомляє Interia.

Явка на голосуванні

Республіканська виборча комісія Сербії повідомила, що станом на 18:00 проголосували 64,89% виборців. За даними комісії, це найвищий показник явки на цей час від розпаду Югославії. Під час попередніх парламентських виборів 2023 року явка до 18:00 становила 51,93%.

Голосування розпочалося в неділю вранці та тривало до 20:00. Громадяни обирали 250 депутатів Народної скупщини Сербії — однопалатного парламенту країни. Право голосу мали 6 450 523 виборці. Interia також повідомляла про черги біля виборчих дільниць.

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Вибори після протестів

Дострокові вибори відбулися після багатомісячних масових протестів, що почалися у 2024 році після трагедії в Новому Саді. Там обвалилася частина даху залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 людей.

Учасники протестів звинувачували владу в корупції та недбалості, які, на їхню думку, призвели до трагедії. Головними суперниками на виборах були список «Александар Вучич — Об'єднана Сербія» та «Студентський список — Студенти перемагають». Опитування центрів, близьких до влади, віддавали перевагу списку чинної влади, тоді як незалежні опитування прогнозували незначну перевагу списку, підтриманого студентами.

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