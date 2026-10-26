У Румунії викрили диверсантів, які могли планувати підпал оборонного заводу

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Румунська розвідка викрила мережу диверсантів, яких, за даними слідства, координували з Росії. Їх підозрюють у причетності до спроби підпалу оборонного заводу Carfil у місті Брашов, що сталася 14 вересня.

За даними румунської розвідки, до підготовки диверсій могли бути причетні громадяни колишніх радянських республік, які живуть у країнах Євросоюзу. Як повідомляє Digi24, серед підозрюваних — громадянин України та двоє білорусів.

Двох чоловіків затримали в Німеччині. За інформацією видання, вони могли готувати інші подібні злочини. Третього підозрюваного виявили в Польщі в понеділок.

Апеляційний суд Бухареста видав європейські ордери на арешт усіх трьох. Румунська влада працює над їхньою екстрадицією. Судові процедури тривають у Румунії та за участю правоохоронців інших європейських країн.

За даними розвідки, завод у Брашові міг бути лише однією з цілей. Російські координатори, як стверджує румунська сторона, визначили для мережі й інші об’єкти. Серед них — державні та приватні підприємства оборонної промисловості, а також об’єкти військового й промислового значення.

Російський слід: як могли вербувати виконавців

У румунській розвідці вважають, що ця справа є частиною ширшої кампанії диверсій , які координує Росія в Європі. Розслідування цього року також виявили інші спроби атак у Румунії. Серед можливих цілей були міжнародні військові об’єкти та місця підготовки українських військових.

За оцінкою розвідки, метою таких дій є "залякування, підрив оборонного потенціалу та послаблення внеску держав у європейську та регіональну безпеку".

За даними служби, вербування часто починається в соціальних мережах. Людям пропонують гроші за спостереження за певними об’єктами або їх фотографування. Згодом завдання можуть ускладнюватися й передбачати підпали, руйнування або навіть убивства. Якщо людина відмовляється виконувати доручення, організатори можуть тиснути на неї або шантажувати.

Для пошуку виконавців, за інформацією розвідки, можуть використовувати фінансові труднощі людей, їхні залежності або кримінальне минуле. Щоб приховати сліди, учасники мережі можуть користуватися транспортом, житлом і платіжними засобами, оформленими на інших осіб, а також іноземними SIM-картами та зашифрованими месенджерами.

Про це пише видання Digi24.



Спецслужби рф вербують українських біженців для диверсій у Європі.

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