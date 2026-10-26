罗马尼亚破获了一伙可能计划纵火焚烧国防工厂的破坏分子

罗马尼亚情报部门破获了一个破坏分子网络，据调查显示，该网络由俄罗斯方面进行协调。这些人涉嫌参与9月14日发生在布拉索夫市Carfil国防工厂的纵火未遂事件。

据罗马尼亚情报部门称，居住在欧盟国家的原苏联加盟共和国公民可能参与了此次破坏行动的筹备工作。据Digi24报道，嫌疑人中包括一名乌克兰公民和两名白俄罗斯人。

其中两名男子在德国被捕。据该媒体报道，他们可能正在策划其他类似犯罪。第三名嫌疑人于周一在波兰被发现。

布加勒斯特上诉法院已针对这三人签发了欧洲逮捕令。罗马尼亚当局正在推进他们的引渡程序。相关司法程序正在罗马尼亚进行，并有其他欧洲国家的执法机构参与其中。

据情报部门称，布拉索夫的工厂可能只是目标之一。 据罗马尼亚方面称，俄罗斯协调员还为该网络锁定了其他目标。其中包括国防工业领域的国有及私营企业，以及具有军事和工业重要性的设施。

俄罗斯的蛛丝马迹：他们是如何招募执行者的

罗马尼亚情报部门认为，此案是俄罗斯在欧洲协调开展的更广泛破坏活动的一部分。 今年的调查还发现了在罗马尼亚发生的其他袭击企图。潜在目标包括国际军事设施以及乌克兰军人的训练地点。

据情报部门评估，此类行动的目的是“制造恐慌、破坏国防能力，并削弱各国对欧洲及地区安全的贡献”。

据该机构称，招募活动往往始于社交媒体。 招募者会以金钱为诱饵，要求受雇者监视特定目标或对其进行拍照。随后，任务可能会变得更加复杂，包括纵火、破坏甚至谋杀。如果当事人拒绝执行任务，组织者可能会对其施加压力或进行勒索。

据情报部门透露，为物色执行者，他们可能会利用人们的经济困难、成瘾问题或犯罪前科。 为了掩盖行踪，该网络的参与者可能会使用登记在他人名下的交通工具、住所和支付工具，以及外国SIM卡和加密通讯软件。

Digi24媒体对此进行了报道。



俄罗斯特工机构如何招募乌克兰难民在欧洲实施破坏活动。

罗马尼亚指责俄罗斯在黑海袭击商船。

10月14日晚间，一艘在罗马尼亚领海内锚泊的商船发生火灾。罗马尼亚当局表示，船员已全部撤离。

自10月初以来，罗马尼亚和保加利亚近海已有五艘商船遭到袭击。两国均为北约成员国。这些船只遭袭事件发生在黑海沿岸，靠近这两个北约成员国的海岸。 约有23名船员遇难或被列为失踪。

罗马尼亚已召回驻俄罗斯大使，并驱逐了一名俄罗斯外交官。

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