Rumuńskie służby wywiadowcze wykryły sieć sabotażystów, którzy – według ustaleń śledztwa – byli koordynowani z Rosji. Są oni podejrzani o udział w próbie podpalenia zakładu zbrojeniowego Carfil w Braszowie, do której doszło 14 września.

Według rumuńskiego wywiadu w przygotowaniach do tych akcji sabotażowych mogli brać udział obywatele byłych republik radzieckich mieszkający w krajach Unii Europejskiej. Jak podaje Digi24, wśród podejrzanych znajduje się obywatel Ukrainy oraz dwóch Białorusinów.

Dwóch mężczyzn zatrzymano w Niemczech. Według informacji podanych przez serwis, mogli oni przygotowywać inne podobne przestępstwa. Trzeciego podejrzanego wykryto w Polsce w poniedziałek.

Sąd Apelacyjny w Bukareszcie wydał europejskie nakazy aresztowania wszystkich trzech osób. Władze rumuńskie pracują nad ich ekstradycją. Postępowania sądowe toczą się w Rumunii przy udziale organów ścigania z innych krajów europejskich.

Według danych wywiadu fabryka w Braszowie mogła być tylko jednym z celów. Rosyjscy koordynatorzy, jak twierdzi strona rumuńska, wyznaczyli dla sieci również inne obiekty. Wśród nich znajdują się państwowe i prywatne przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, a także obiekty o znaczeniu wojskowym i przemysłowym.

Rosyjski ślad: w jaki sposób mogli rekrutować sprawców

Rumuńskie służby wywiadowcze uważają, że sprawa ta stanowi część szerszej kampanii sabotażowej koordynowanej przez Rosję w Europie. W ramach tegorocznego śledztwa ujawniono również inne próby ataków w Rumunii. Wśród potencjalnych celów znalazły się międzynarodowe obiekty wojskowe oraz ośrodki szkolenia ukraińskich żołnierzy.

Według oceny wywiadu celem takich działań jest „zastraszanie, podważanie potencjału obronnego oraz osłabianie wkładu państw w bezpieczeństwo europejskie i regionalne”.

Według danych służby rekrutacja często rozpoczyna się w mediach społecznościowych. Ludziom oferuje się pieniądze za obserwację określonych obiektów lub ich fotografowanie. Z czasem zadania mogą się komplikować i obejmować podpalenia, niszczenie, a nawet zabójstwa. Jeśli dana osoba odmawia wykonania zlecenia, organizatorzy mogą wywierać na nią presję lub szantażować ją.

Według informacji wywiadu, w celu pozyskania wykonawców mogą wykorzystywać trudności finansowe osób, ich uzależnienia lub przeszłość kryminalną. Aby zatrzeć ślady, członkowie sieci mogą korzystać ze środków transportu, mieszkań i środków płatniczych zarejestrowanych na inne osoby, a także z zagranicznych kart SIM i szyfrowanych komunikatorów.

O tym pisze serwis Digi24.



Jak rosyjskie służby specjalne werbują ukraińskich uchodźców do działań dywersyjnych w Europie.

Rumunia oskarżyła Rosję o ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym.

Późnym wieczorem 14 października w wodach terytorialnych Rumunii zapalił się statek handlowy, który stał na kotwicy. Załogę ewakuowano – poinformowały rumuńskie władze.

Od początku października u wybrzeży Rumunii i Bułgarii zaatakowano pięć statków handlowych. Oba kraje są członkami NATO. Ataki na statki odnotowano na Morzu Czarnym u wybrzeży tych dwóch państw członkowskich Sojuszu. Około 23 marynarzy zginęło lub uznano ich za zaginionych.

Rumunia odwołuje ambasadora z Rosji i wydala rosyjskiego dyplomatę.

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