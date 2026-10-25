Interia：俄罗斯在距波兰边境30公里处建设雷达综合体

在加里宁格勒州，俄罗斯联邦——侵略国——正在距离波兰边境约30公里处建设一座大型雷达综合体。据Interia报道，该设施位于加里宁格勒附近的格瓦尔杰伊斯克。

卫星图像数据

该媒体援引芬兰-波兰监测系统Iceye未公开的卫星图像，法兰克福汇报此前率先报道了这些图像。图像显示，该设施被双层围栏包围，设有三排雷达，每排长500米。

法兰克福汇报获得的Iceye报告片段显示，在建设施将是一套超视距探测系统Over-The-Horizon（OTH）。这类系统用于探测其他雷达设施无法发现的目标。

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该系统宣称的能力

德国媒体《每日镜报》写道，这项技术可用于截获卫星通信、探测飞机和弹道导弹飞行，以及监测距离900至3000公里范围内的船只活动。该媒体评估称，格瓦尔杰伊斯克的设施将使俄罗斯能够监视波兰、德国和英国境内的目标。

Iceye认为，在这一地区建设OTH系统表明，加里宁格勒州正在转变为电子战中心。在格瓦尔杰伊斯克以西约50公里、切尔尼亚霍夫斯克附近，还有另一座大型雷达站。Interia还写道，该州拥有20多个用于无线电技术侦察和电子战的阵地。

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