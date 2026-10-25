Росія будує радарний комплекс за 30 км від польського кордону — Interia

У Калінінградській області Російська Федерація — держава-агресор — будує великий радіолокаційний комплекс приблизно за 30 км від кордону з Польщею. Як повідомляє Interia, об’єкт розташований у Гвардійську поблизу Калінінграда.

Дані супутникових знімків

Видання посилається на неопубліковані супутникові знімки фінсько-польської системи спостереження Iceye, про які першою повідомила Frankfurter Allgemeine Zeitung. На знімках видно установку, оточену подвійною огорожею, з трьома рядами радарів завдовжки по 500 метрів кожен.

З фрагментів звіту Iceye, до яких отримала доступ Frankfurter Allgemeine Zeitung, випливає, що об’єкт, який будується, має бути системою загоризонтного виявлення Over-The-Horizon (OTH). Такі системи призначені для виявлення цілей, недоступних для інших радіолокаційних установок.

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Заявлені можливості системи

Німецьке видання Tagesspiegel пише, що ця технологія може застосовуватися для перехоплення супутникового зв’язку, виявлення польотів літаків і балістичних ракет, а також руху кораблів на відстані від 900 до 3000 кілометрів. За оцінкою видання, установка в Гвардійську дасть Росії змогу спостерігати за об’єктами на території Польщі, Німеччини та Великої Британії.

Iceye вважає, що спорудження OTH-системи в цій місцевості свідчить про перетворення Калінінградської області на осередок радіоелектронної боротьби. Приблизно за 50 км на захід від Гвардійська, поблизу Черняховська, розташована ще одна велика радіолокаційна станція. Interia також пише, що в області є понад 20 позицій для радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби.

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