W obwodzie kaliningradzkim Federacja Rosyjska — państwo-agresor — buduje duży kompleks radiolokacyjny około 30 km od granicy z Polską. Jak informuje Interia, obiekt znajduje się w Gwardiejsku niedaleko Kaliningradu.

Dane ze zdjęć satelitarnych

Portal powołuje się na nieopublikowane zdjęcia satelitarne fińsko-polskiego systemu obserwacyjnego Iceye, o których jako pierwsza poinformowała Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na zdjęciach widać instalację otoczoną podwójnym ogrodzeniem, z trzema rzędami radarów o długości 500 metrów każdy.

Z fragmentów raportu Iceye, do których dotarła Frankfurter Allgemeine Zeitung, wynika, że budowany obiekt ma być systemem wykrywania poza horyzontem Over-The-Horizon (OTH). Takie systemy są przeznaczone do wykrywania celów niedostępnych dla innych instalacji radiolokacyjnych.

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Deklarowane możliwości systemu

Niemiecki dziennik Tagesspiegel pisze, że technologia ta może być wykorzystywana do przechwytywania łączności satelitarnej, wykrywania lotów samolotów i rakiet balistycznych, a także ruchu statków w odległości od 900 do 3000 kilometrów. Według oceny wydania instalacja w Gwardiejsku umożliwi Rosji obserwowanie obiektów na terytorium Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Iceye uważa, że budowa systemu OTH w tej miejscowości świadczy o przekształcaniu obwodu kaliningradzkiego w ośrodek walki radioelektronicznej. Około 50 km na zachód od Gwardiejska, w pobliżu Czerniachowska, znajduje się kolejna duża stacja radiolokacyjna. Interia pisze również, że w obwodzie jest ponad 20 stanowisk rozpoznania radioelektronicznego i walki radioelektronicznej.

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