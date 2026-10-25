В Калининградской области Российская Федерация — государство-агрессор — строит крупный радиолокационный комплекс примерно в 30 км от границы с Польшей. Как сообщает Interia, объект расположен в Гвардейске недалеко от Калининграда.

Данные спутниковых снимков

Издание ссылается на неопубликованные спутниковые снимки финско-польской системы наблюдения Iceye, о которых первой сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung. На снимках видна установка, окруженная двойным ограждением, с тремя рядами радаров длиной по 500 метров каждый.

Из фрагментов отчета Iceye, к которым получила доступ Frankfurter Allgemeine Zeitung, следует, что строящийся объект должен быть системой загоризонтного обнаружения Over-The-Horizon (OTH). Такие системы предназначены для обнаружения целей, недоступных для других радиолокационных установок.

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Заявленные возможности системы

Немецкое издание Tagesspiegel пишет, что эта технология может использоваться для перехвата спутниковой связи, обнаружения полетов самолетов и баллистических ракет, а также движения кораблей на расстоянии от 900 до 3000 километров. По оценке издания, установка в Гвардейске позволит России наблюдать за объектами на территории Польши, Германии и Великобритании.

Iceye считает, что строительство OTH-системы в этой местности свидетельствует о превращении Калининградской области в центр радиоэлектронной борьбы. Примерно в 50 км к западу от Гвардейска, возле Черняховска, расположена еще одна крупная радиолокационная станция. Interia также пишет, что в области имеется более 20 позиций для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

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