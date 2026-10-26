英国首相安迪·伯纳姆计划将用于应对无家可归和露宿街头问题的支出翻倍。政府预计将在本周预算中拨出额外4.32亿英镑，加上此前已拨付的4.42亿英镑，在本届议会任期结束前总额将接近9亿英镑。

据《卫报》报道，政府计划在圣诞节前为英格兰每一名露宿街头者提供安全的离开街头途径或更广泛的支持。来自住房、社区和地方政府部预算的首批4.42亿英镑计划在2027年3月前用于解决这一问题。

城市项目

这项行动已在既定期限前两个月启动。考文垂有专业外展团队开展工作，并已新增住宿名额。未来几周，还计划在普利茅斯和伦敦卡姆登区部署额外的安置能力。

伯纳姆表示，露宿街头并非不可避免的现象。他说，额外资金不仅应在这个冬季为人们提供支持，也应持续至本届议会任期结束。他还强调，要实现这一目标，需要企业、慈善机构和地方政府参与。

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住房和其他支持

在唐宁街举行的峰会上，企业、慈善机构、住房供应商的代表以及地方领导人将讨论长期变革。全国住房联合会将与住房协会一道，计划确定至少2000处潜在住房和住宿地点，包括可重新投入使用的空置物业。

维珍媒体O2承诺为直接与无家可归者合作的组织提供数字支持。慈善机构St Mungo’s和Haircuts4Homeless将与欧莱雅共同计划为曾露宿街头的人提供理发和健康服务。住房大臣安吉拉·雷纳称，终结露宿街头是一项重要目标，并表示政府将努力消除无家可归问题的根源。

慈善机构Shelter欢迎这笔已宣布的资金。与此同时，保守党影子住房大臣凯米·巴德诺赫批评额外支出，称伯纳姆未能解决大曼彻斯特的问题。

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