Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham planuje podwoić wydatki na walkę z bezdomnością i nocowaniem na ulicy. W tegorocznym budżecie rząd ma przewidzieć dodatkowe 432 mln funtów, co wraz z wcześniej przyznanymi 442 mln funtów da prawie 900 mln funtów do końca obecnej kadencji parlamentu.

Jak informuje The Guardian, rząd zamierza do Bożego Narodzenia zaoferować każdej osobie nocującej na ulicy w Anglii bezpieczną drogę zejścia z ulicy lub szersze wsparcie. Pierwsze 442 mln funtów z budżetów Ministerstwa Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządów Lokalnych ma zostać przeznaczone na ten problem do marca 2027 roku.

Programy w miastach

Kampania już trwa, na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem. W Coventry działają wyspecjalizowane zespoły terenowe i utworzono nowe miejsca zakwaterowania. W najbliższych tygodniach dodatkowe możliwości zakwaterowania osób mają zostać uruchomione także w Plymouth i londyńskiej dzielnicy Camden.

Burnham oświadczył, że nocowanie na ulicy nie jest zjawiskiem nieuniknionym. Jak powiedział, dodatkowe finansowanie ma zapewnić ludziom wsparcie nie tylko tej zimy, lecz także do końca kadencji parlamentu. Podkreślił również, że osiągnięcie celu wymaga udziału biznesu, organizacji charytatywnych i władz lokalnych.

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Mieszkania i inne wsparcie

Na szczycie przy Downing Street przedstawiciele biznesu, organizacji charytatywnych, dostawców mieszkań i lokalni liderzy mają omówić długoterminowe zmiany. National Housing Federation wraz ze stowarzyszeniami mieszkaniowymi planuje wskazać co najmniej 2 tys. potencjalnych domów i miejsc zakwaterowania, w tym pustostanów, które można ponownie oddać do użytku.

Virgin Media O2 zobowiązała się zapewnić wsparcie cyfrowe organizacjom pracującym bezpośrednio z osobami bezdomnymi. Organizacje charytatywne St Mungo’s i Haircuts4Homeless wraz z L’Oréal planują zapewniać usługi fryzjerskie i wspierające dobrostan osobom, które żyły na ulicy. Ministerka mieszkalnictwa Angela Rayner nazwała zakończenie nocowania na ulicy ważnym celem i oświadczyła, że rząd będzie pracować nad usunięciem pierwotnych przyczyn bezdomności.

Organizacja charytatywna Shelter z zadowoleniem przyjęła ogłoszone finansowanie. Jednocześnie konserwatywna minister ds. mieszkalnictwa w gabinecie cieni Kemi Badenoch skrytykowała dodatkowe wydatki, twierdząc, że Burnham nie zdołał rozwiązać problemu w Wielkim Manchesterze.

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