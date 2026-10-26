Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует удвоить расходы на борьбу с бездомностью и проживанием людей на улице. В бюджете на этой неделе правительство должно предусмотреть дополнительные 432 млн фунтов стерлингов, что вместе с ранее выделенными 442 млн фунтов составит почти 900 млн фунтов до завершения нынешнего срока полномочий парламента.

Как сообщает The Guardian, правительство намерено к Рождеству предложить каждому человеку, ночующему на улице в Англии, безопасный путь уйти с улицы или получить более широкую поддержку. Первые 442 млн фунтов из бюджетов Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления планируют направить на эту проблему до марта 2027 года.

Программы в городах

Кампания уже идет за два месяца до установленного срока. В Ковентри работают специализированные выездные команды и созданы новые места для проживания. В ближайшие недели дополнительные возможности для размещения людей также планируют развернуть в Плимуте и лондонском районе Камден.

Бернем заявил, что проживание на улице не является неизбежным явлением. По его словам, дополнительное финансирование должно обеспечить людям поддержку не только этой зимой, но и до конца срока полномочий парламента. Он также подчеркнул, что для достижения цели необходимо участие бизнеса, благотворительных организаций и местных властей.

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Жилье и другая поддержка

На саммите на Даунинг-стрит представители бизнеса, благотворительных организаций, поставщиков жилья и местные лидеры должны обсудить долгосрочные изменения. Национальная жилищная федерация совместно с жилищными ассоциациями планирует определить не менее 2 тыс. потенциальных домов и мест для проживания, в том числе пустующих объектов, которые можно вернуть в эксплуатацию.

Virgin Media O2 пообещала предоставить цифровую поддержку организациям, работающим непосредственно с бездомными людьми. Благотворительные организации St Mungo’s и Haircuts4Homeless совместно с L’Oréal планируют предоставлять парикмахерские услуги и услуги по поддержанию благополучия людям, жившим на улице. Министр жилищного строительства Анджела Рейнер назвала прекращение проживания людей на улице большой целью и заявила, что правительство будет работать над устранением первопричин бездомности.

Благотворительная организация Shelter приветствовала объявленное финансирование. В то же время теневой министр жилищного строительства от Консервативной партии Кеми Баденок раскритиковала дополнительные расходы, заявив, что Бернем не смог решить проблему в Большом Манчестере.

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