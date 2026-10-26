美国总统唐纳德·特朗普的政府提议匈牙利前总理维克托·欧尔班考虑竞选联合国秘书长一职。据《华尔街日报》报道，俄罗斯这一侵略国和中国对这一想法作出了积极回应，阿纳多卢通讯社报道。

该报援引三国官员的话称，华盛顿提出了将欧尔班作为候选人提名的可能性，美国、俄罗斯和中国可能共同支持他。有关这一提议的最终决定尚未作出。

在安理会获得支持

美国国务院一名代表表示，这一想法起初可能显得不太可能，但三国能够为欧尔班在联合国安全理事会争取到足够的支持。他评估称，安理会15个成员中有8个可能会“坚定地”支持这名匈牙利政治人物，而总体而言，他可能获得10票。

作为安理会常任理事国并拥有否决权的英国和法国可能反对这一提议。与此同时，《华尔街日报》报道称，美国、中国和俄罗斯官员在讨论潜在候选人时曾多次提及欧尔班。

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欧尔班的立场及其他候选人

美国官员最初联系欧尔班，以了解他对可能参加竞选的态度。据该刊物报道，他对这一提议作出了积极但谨慎的回应：如果不认为自己获胜的机会很高，这名政治人物不想参选。欧尔班拒绝发表评论。

一名熟悉该流程的第三方消息人士向该报表示，预计特朗普和美国副总统J.D.万斯将支持欧尔班，前提是他加入竞选。据该刊物消息，相关宣布被推迟至美国中期选举结束后。

上周，阿拉伯联合酋长国外交官拉娜·努赛贝宣布参加竞选。该报还指出，关于阿联酋支持参与苏丹内战的一个准军事组织的指控，可能影响她的候选资格。现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的任期将于2026年12月31日结束。

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