Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Россия, государство-агрессор, и Китай благожелательно отнеслись к этой идее, по данным The Wall Street Journal, сообщает Anadolu Agency.

Как пишет газета со ссылкой на должностных лиц трех стран, Вашингтон поднял вопрос о возможном выдвижении Орбана в качестве кандидата, которого могли бы совместно поддержать США, Россия и Китай. Окончательное решение по этому предложению еще не принято.

Поддержка в Совете Безопасности

Представитель Государственного департамента США заявил, что идея поначалу может показаться маловероятной, однако три государства способны обеспечить Орбану достаточную поддержку в Совете Безопасности ООН. По его оценке, восемь из 15 членов Совета могли бы «уверенно» поддержать кандидатуру венгерского политика, а всего он может рассчитывать на десять голосов.

Великобритания и Франция, которые как постоянные члены Совета Безопасности обладают правом вето, могут выступить против предложения. В то же время The Wall Street Journal сообщила, что американские, китайские и российские должностные лица неоднократно упоминали Орбана во время обсуждений потенциальных кандидатов.

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Позиция Орбана и другие кандидаты

Американские должностные лица первоначально обратились к Орбану, чтобы выяснить его позицию относительно возможного участия в гонке. По данным издания, он положительно, но осторожно отнесся к предложению: политик не хочет выдвигаться, если не будет считать свои шансы на победу высокими. Орбан отказался от комментариев.

Третий источник, знакомый с процессом, сообщил газете, что, как ожидается, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержат Орбана, если он присоединится к гонке. По информации издания, объявление сдерживают до завершения промежуточных выборов в США.

На прошлой неделе дипломат Объединенных Арабских Эмиратов Лана Нуссейбе заявила об участии в гонке. Газета также отметила, что обвинения в поддержке ОАЭ военизированного формирования, вовлеченного в гражданскую войну в Судане, могут повлиять на ее кандидатуру. Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

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