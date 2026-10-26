Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaproponowała byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbánowi rozważenie kandydowania na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Rosja, państwo-agresor, oraz Chiny przychylnie odniosły się do tego pomysłu, według The Wall Street Journal, informuje Anadolu Agency.

Jak pisze gazeta, powołując się na urzędników z trzech krajów, Waszyngton poruszył kwestię możliwego zgłoszenia Orbána jako kandydata, którego mogłyby wspólnie poprzeć USA, Rosja i Chiny. Ostateczna decyzja w sprawie tej propozycji nie została jeszcze podjęta.

Poparcie w Radzie Bezpieczeństwa

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA oświadczył, że pomysł może początkowo wydawać się mało prawdopodobny, jednak trzy państwa są w stanie zapewnić Orbánowi wystarczające poparcie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Według jego oceny ośmiu z 15 członków Rady mogłoby „z przekonaniem” poprzeć kandydaturę węgierskiego polityka, a łącznie może on liczyć na dziesięć głosów.

Wielka Brytania i Francja, które jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mają prawo weta, mogą sprzeciwić się propozycji. Jednocześnie The Wall Street Journal podał, że amerykańscy, chińscy i rosyjscy urzędnicy wielokrotnie wspominali Orbána podczas dyskusji o potencjalnych kandydatach.

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Stanowisko Orbána i inni kandydaci

Amerykańscy urzędnicy początkowo zwrócili się do Orbána, aby ustalić jego stanowisko w sprawie ewentualnego udziału w wyścigu. Według publikacji pozytywnie, lecz ostrożnie odniósł się on do propozycji: polityk nie chce kandydować, jeśli nie uzna swoich szans na zwycięstwo za wysokie. Orbán odmówił komentarza.

Trzecie źródło zaznajomione z procesem powiedziało gazecie, że oczekuje się, iż Trump i wiceprezydent USA J.D. Vance poprą Orbána, jeśli przystąpi do wyścigu. Według publikacji ogłoszenie jest wstrzymywane do zakończenia wyborów połówkowych w USA.

W ubiegłym tygodniu dyplomatka Zjednoczonych Emiratów Arabskich Lana Nusseibeh ogłosiła udział w wyścigu. Gazeta zauważyła również, że zarzuty dotyczące wsparcia przez ZEA formacji paramilitarnej zaangażowanej w wojnę domową w Sudanie mogą wpłynąć na jej kandydaturę. Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa kończy się 31 grudnia 2026 roku.

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