W Szwecji liderka Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist zakończyła próbę utworzenia centrowej koalicji i zwróciła mandat rozpoznawczy przewodniczącemu parlamentu Andreasowi Norlénowi. Informuje o tym The Local Sweden.

Poszukiwania koalicji zakończone

Thand Ringqvist oświadczyła na konferencji prasowej, że w parlamencie istnieje większość dla polityki centrowej, jednak nie ma większości dla centrowego rządu. Złożyła sprawozdanie z wykonania zadania powierzonego jej przez przewodniczącego parlamentu w ubiegłym tygodniu.

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Stanowiska liberałów i chadeków

W ciągu tygodnia liderka Partii Centrum spotykała się z liderami partii reprezentowanych w parlamencie. Próbowała znaleźć możliwość utworzenia koalicji, w której Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie, Zieloni i Partia Centrum poparliby liderkę socjaldemokratów Magdalenę Andersson na stanowisko premierki.

Jednocześnie liderka Liberałów Simona Mohamsson i liderka Chrześcijańskich Demokratów Ebba Busch nie zmieniły stanowiska: ich kandydatem na premiera pozostaje lider Umiarkowanych Ulf Kristersson. Dalsze kroki w procesie tworzenia rządu określi przewodniczący parlamentu.

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