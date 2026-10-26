В Швеции лидер Партии центра Элизабет Танд Рингквист прекратила попытку сформировать центристскую коалицию и вернула разведывательный мандат спикеру парламента Андреасу Норлену. Об этом сообщает The Local Sweden.

Поиск коалиции завершён

Танд Рингквист заявила на пресс-конференции, что в парламенте есть большинство для центристской политики, однако нет большинства для центристского правительства. Она отчиталась о выполнении задания, которое спикер парламента поручил ей на прошлой неделе.

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Позиции либералов и христианских демократов

В течение недели лидер Партии центра проводила встречи с руководителями партий, представленных в парламенте. Она пыталась найти возможность для коалиции, в которой Христианские демократы, Либералы, Зелёные и Партия центра поддержали бы лидера социал-демократов Магдалену Андерссон на посту премьер-министра.

В то же время лидер Либералов Симона Мохамссон и лидер Христианских демократов Эбба Буш не изменили своих позиций: их кандидатом на пост премьер-министра остаётся лидер Умеренных Ульф Кристерссон. Дальнейшие действия в процессе формирования правительства определит спикер парламента.

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