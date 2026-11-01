41-летняя исследовательница Кембриджского университета Марта Шахбази погибла в результате столкновения двух высокоскоростных поездов недалеко от города Урда в провинции Толедо, Испания. Она направлялась на юго-запад страны, чтобы получить награду Испанского общества биологии развития, сообщает The Independent.

Исследовательница эмбриологии

Шахбази была специалисткой в области клеточной биологии и эмбриологии и руководила собственной лабораторией в Лаборатории молекулярной биологии MRC на Кембриджском биомедицинском кампусе. Она также была ассоциированной профессоркой Института стволовых клеток Кембриджского университета.

Ученая получила докторскую степень в Испанском национальном центре исследования рака, после чего переехала в Кембридж в качестве постдокторской исследовательницы. В 2020 году она возглавила исследовательскую группу в Лаборатории молекулярной биологии MRC. Ее научная работа была посвящена раннему развитию человека и получила международное признание в сфере эмбриогенеза млекопитающих.

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Обстоятельства аварии

Катастрофа произошла в среду, когда высокоскоростной поезд Renfe AVE врезался сзади в другой поезд в провинции Толедо. По данным региональных властей Кастилии-Ла-Манчи, в неподвижном поезде Iryo находились 146 пассажиров и младенец, еще 397 человек ехали поездом Renfe.

По меньшей мере 69 человек погибли, более 100 получили ранения, десятки из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. От удара с рельсов сошли несколько вагонов, часть из них скатилась с насыпи. В Испании объявили трехдневный национальный траур, а высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией приостановили на время расследования. Транспортные органы выясняют, почему поезду Renfe разрешили двигаться по этому пути перед столкновением.

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