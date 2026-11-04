В Эстонии около 86 тысяч транспортных средств с приостановленной регистрацией с будущего года подпадут под налог на автотранспорт. Владельцы таких машин должны были до начала ноября решить, снимать ли их с государственного реестра, однако значительная часть этого не сделала, сообщает ERR News.

Очистка реестра

1 ноября Транспортная администрация Эстонии исключила из реестра более 70 тысяч транспортных средств, регистрация которых была приостановлена как минимум семь лет. Среди них были давно заброшенные, пропавшие или уничтоженные автомобили.

По словам руководителя департамента транспортных услуг администрации Сийма Сарапуу, летом ведомство направило уведомления примерно 100 тысячам человек. Около 30 тысяч из них в итоге решили не исключать свои транспортные средства из реестра. Эти машины вместе примерно с 56 тысячами транспортных средств, регистрация которых приостановлена менее семи лет, будут облагаться налогом с будущего года.

Варианты для владельцев

Сарапуу отметил, что владельцы могут вернуть транспортное средство в эксплуатацию, оформив страховку и пройдя технический осмотр; передать его предприятию по переработке отходов для утилизации; либо подать заявление на временное исключение из реестра.

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На фоне новых правил владельцы чаще сдают автомобили на металлолом. Компания Kuusakoski в Таллине принимает ежедневно от 15 до 20 машин и выплачивает за них примерно от 200 до 400 евро. Председатель правления компании Урмо Вийзитамм сообщил, что с середины сентября объемы приема были примерно на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Государство также проводит кампанию, в рамках которой до 8 ноября автомобили могут забрать с частной территории для утилизации. В этом году Kuusakoski уже передали 150 машин. Для такого вывоза требуется свидетельство о регистрации, однако в рамках кампании Транспортная администрация бесплатно выдает отсутствующие документы.

Из-за большого количества заявлений сроки их рассмотрения увеличились. По данным Сарапуу, ранее администрация получала от 2 до 3 тысяч заявлений в неделю, а в последние две недели перед дедлайном обрабатывала около тысячи заявлений ежедневно. Он также призвал владельцев транспортных средств, которых фактически уже не существует, исключить их из реестра до конца года: сейчас процедура стоит 15 евро, а в следующем году ее стоимость составит 800 евро.

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