W Estonii około 86 tys. pojazdów z zawieszoną rejestracją zostanie od przyszłego roku objętych podatkiem od pojazdów mechanicznych. Właściciele takich samochodów musieli do początku listopada zdecydować, czy wyrejestrować je z państwowego rejestru, jednak znaczna część tego nie zrobiła, informuje ERR News.

Porządkowanie rejestru

1 listopada estoński Urząd Transportu usunął z rejestru ponad 70 tys. pojazdów, których rejestracja była zawieszona przez co najmniej siedem lat. Wśród nich znajdowały się od dawna porzucone, zaginione lub zniszczone samochody.

Jak powiedział Siim Sarapuu, kierownik departamentu usług transportowych urzędu, latem instytucja wysłała powiadomienia do około 100 tys. osób. Około 30 tys. z nich ostatecznie zdecydowało się nie usuwać swoich pojazdów z rejestru. Samochody te, wraz z około 56 tys. pojazdów, których rejestracja jest zawieszona krócej niż siedem lat, zostaną opodatkowane od przyszłego roku.

Opcje dla właścicieli

Sarapuu zaznaczył, że właściciele mogą przywrócić pojazd do użytkowania, wykupując ubezpieczenie i przechodząc badanie techniczne; przekazać go firmie zajmującej się przetwarzaniem odpadów do utylizacji; lub złożyć wniosek o tymczasowe wyrejestrowanie.

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W związku z nowymi przepisami właściciele częściej oddają samochody na złom. Firma Kuusakoski w Tallinnie przyjmuje codziennie od 15 do 20 samochodów i wypłaca za nie około 200–400 euro. Urmo Viisitamm, przewodniczący zarządu spółki, poinformował, że od połowy września wolumen przyjmowanych pojazdów był o około 50% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Państwo prowadzi również kampanię, w ramach której do 8 listopada samochody mogą być odbierane z prywatnych posesji w celu utylizacji. W tym roku do Kuusakoski przekazano już 150 samochodów. Do takiego odbioru potrzebne jest świadectwo rejestracji, jednak w ramach kampanii Urząd Transportu bezpłatnie wydaje brakujące dokumenty.

Z powodu dużej liczby wniosków wydłużyły się terminy ich rozpatrywania. Według Sarapuu wcześniej urząd otrzymywał od 2 do 3 tys. wniosków tygodniowo, natomiast w ostatnich dwóch tygodniach przed terminem rozpatrywał około tysiąca wniosków dziennie. Zaapelował też do właścicieli pojazdów, które faktycznie już nie istnieją, o usunięcie ich z rejestru do końca roku: obecnie procedura kosztuje 15 euro, a w przyszłym roku będzie kosztować 800 euro.

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