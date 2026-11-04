Rękawica Nieskończoności z prawdziwymi klejnotami Marvela zostanie wystawiona na aukcję

Unikalna replika Rękawicy Nieskończoności z filmów Marvela, ozdobiona sześcioma prawdziwymi kamieniami szlachetnymi, zostanie wystawiona na aukcji 8 grudnia w Abu Zabi. Wykonano ją w jednym egzemplarzu i po raz pierwszy zostanie zaoferowana nabywcom.

Rękawicę stworzyła amerykańska firma jubilerska East Continental Gems na podstawie oryginalnych rysunków Marvela, które wykorzystano do wykonania rekwizytów filmowych. W odróżnieniu od przedmiotu z filmów, zamiast sztucznych Kamieni Nieskończoności w tej wersji osadzono prawdziwe kamienie szlachetne.

Wszystkie sześć kamieni zachowało swój naturalny wygląd i nie zostało poddanych obróbce mającej na celu poprawę koloru lub przejrzystości. Według oceny domu aukcyjnego Julien’s Auctions zebranie takiej kombinacji kamieni szlachetnych po raz drugi może okazać się niemożliwe.

Najcenniejszym z nich jest szmaragd, który zastąpił Kamień Czasu. Został on odkryty ponad 100 lat temu, a firma East Continental Gems przechowywała ten klejnot w swojej kolekcji przez ponad trzy dekady. Firma wielokrotnie odmawiała sprzedaży szmaragdu, jednak zgodziła się wykorzystać go do stworzenia rękawicy.

Pomysł na ten projekt zrodził się w 2019 roku, kiedy dyrektor generalny East Continental Gems zobaczył zabawkową Rękawicę Nieskończoności na biurku jednego z kierowników Marvela. Wtedy żartobliwie zaproponował wykonanie jej prawdziwej wersji.

Następnie Marvel udostępnił jubilerom oryginalne pliki projektowe, dzięki czemu mogli oni dokładnie odtworzyć kształt rekwizytu filmowego. Gotową rękawicę po raz pierwszy zaprezentowano publiczności w 2022 roku na festiwalu Comic-Con w San Diego.

Produkt ten będzie jedną z głównych pozycji na aukcji Pop Culture Legends, organizowanej przez Julien’s Auctions.

Przed sprzedażą rękawica zostanie zaprezentowana w Bahrajnie, gdzie będzie przebywać przez cały listopad.

Licytacja odbędzie się 8 grudnia w hotelu Rosewood Abu Dhabi. Osoby zainteresowane zakupem rękawicy muszą wcześniej przejść weryfikację i uzyskać zezwolenie na udział w aukcji.

Źródło: Hypebeast.

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