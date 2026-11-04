镶嵌着真品珠宝的漫威“无限手套”将进行拍卖

一件镶嵌着六颗真宝石、源自漫威电影的独一无二的“无限手套”复制品，将于12月8日在阿布扎比进行拍卖。 该作品为全球唯一一件，此次将首次面向买家发售。

这副手套由美国珠宝公司East Continental Gems根据漫威用于制作电影道具的原始图纸打造而成。 与电影中的道具不同，这款手套镶嵌的不是人造的“无限宝石”，而是真正的珍贵宝石。

全部六颗宝石均保留了天然原貌，未经过任何改善颜色或透明度的处理。据Julien’s Auctions拍卖行评估，再次集齐如此独特的宝石组合可能已无从谈起。

其中最珍贵的是取代“时间宝石”的祖母绿。这颗祖母绿发现于100多年前，而East Continental Gems公司将其珍藏在自家收藏中已逾三十载。 该公司曾多次拒绝出售这颗祖母绿，但最终同意将其用于制作手套。

该项目的构想源于2019年，当时East Continental Gems的首席执行官在漫威某位高管的办公桌上看到了一只玩具版的“无限手套”。当时他开玩笑地提议制作一个真实版本。

随后，漫威向珠宝商提供了原始设计文件，使他们能够精准复刻电影道具的造型。这副手套于2022年在圣地亚哥动漫展（Comic-Con）上首次向公众亮相。

该作品将成为朱利安拍卖行（Julien’s Auctions）主办的“流行文化传奇”（Pop Culture Legends）拍卖会上的重头拍品之一。

拍卖前，这副手套将在巴林进行展示，并将于整个11月留在当地。

拍卖会将于12月8日在阿布扎比玫瑰木酒店举行。有意竞拍者须提前通过资格审核并获得拍卖参与许可。

来源：Hypebeast。

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