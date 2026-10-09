Marvel анонсувала загадковий серіал Зодіак, зйомки стартують навесні 2027 року

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Marvel Television представила перший логотип нового серіалу «Зодіак» (Zodiac) — ігрового шпигунського трилера, прем’єра якого запланована на 2028 рік. Зйомки проєкту мають розпочатися в Лондоні навесні 2027 року.

За словами голови Marvel Television Бреда Віндербаума, висловленими на презентації в рамках фестивалю New York Comic-Con, зйомки серіалу розпочнуться в Лондоні навесні 2027 року, а кастинг стартує "у найближчі кілька тижнів".

Поки що жодних додаткових подробиць не повідомляється.



"Зодіак" став першим новим ігровим серіалом Marvel, анонсованим після торішнього проєкту "Залізне серце" (Ironheart). У той час як кіновсесвіт Marvel досяг величезного успіху на великих екранах завдяки фільму "Людина-павук: Новий день" (Spider-Man: Brand New Day), який побив касові рекорди, у телевізійному всесвіті завершився показ низки популярних шоу.

Зокрема, Marvel Television раптово скасувала другий сезон комедійного серіалу "Диво-людина" (Wonder Man) – незважаючи на те, що серіал отримав визнання критиків, а виконавець головної ролі Ях'я Абдул-Матін II заслужив номінацію на премію "Еммі" (таким чином він став першим актором, номінованим на цю премію за ролі в серіалах як Marvel, так і DC – раніше він знімався в проєкті HBO "Хранителі").

Про це повідомляє Variety.

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