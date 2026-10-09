Marvel анонсировала загадочный сериал «Зодиак», съемки начнутся весной 2027 года

Marvel Television представила первый логотип нового сериала «Зодиак» (Zodiac) — игрового шпионского триллера, премьера которого запланирована на 2028 год. Съемки проекта должны начаться в Лондоне весной 2027 года.

По словам главы Marvel Television Брэда Виндербаума, высказанным на презентации в рамках фестиваля New York Comic-Con, съемки сериала начнутся в Лондоне весной 2027 года, а кастинг стартует «в ближайшие несколько недель».

Пока никаких дополнительных подробностей не сообщается.



«Зодиак» стал первым новым игровым сериалом Marvel, анонсированным после прошлогоднего проекта «Железное сердце» (Ironheart). В то время как киновселенная Marvel добилась огромного успеха на больших экранах благодаря фильму «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day), побившего кассовые рекорды, в телевизионной вселенной завершился показ ряда популярных шоу.

В частности, Marvel Television неожиданно отменила второй сезон комедийного сериала «Чудо-человек» (Wonder Man) — несмотря на то, что сериал получил признание критиков, а исполнитель главной роли Яхья Абдул-Матин II заслужил номинацию на премию «Эмми» (таким образом он стал первым актером, номинированным на эту премию за роли в сериалах как Marvel, так и DC — ранее он снимался в проекте HBO «Хранители»).

Об этом сообщает Variety.

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