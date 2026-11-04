爱沙尼亚8.6万辆车辆将被征收新税——ERR News

据ERR News报道，在爱沙尼亚，约8.6万辆登记被暂停的车辆从明年起将被征收机动车税。这类汽车的车主必须在11月初前决定是否将其从国家登记册中注销，但相当一部分人没有这样做。

清理登记册

11月1日，爱沙尼亚交通管理局从登记册中注销了超过7万辆登记已暂停至少七年的车辆。其中包括长期被遗弃、失踪或毁坏的汽车。

该管理局运输服务部门负责人西姆·萨拉普表示，该机构在夏季向约10万人发送了通知。其中约3万人最终决定不将其车辆从登记册中注销。这些车辆连同约5.6万辆登记暂停不足七年的车辆，将从明年起被征税。

车主的选择

萨拉普指出，车主可以通过购买保险并通过技术检验使车辆恢复使用；将其交给废物处理企业进行报废；或者申请临时从登记册中注销。

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在新规背景下，车主更频繁地将汽车作为废金属交售。塔林的Kuusakoski公司每天接收15至20辆汽车，并为每辆支付约200至400欧元。该公司管理委员会主席乌尔莫·维伊西塔姆表示，自9月中旬以来，接收量比去年同期高出约50%。

国家还在开展一项活动，根据该活动，车辆可在11月8日前从私人土地上被运走进行报废。今年已有150辆汽车被移交给Kuusakoski。此类运走需要登记证书，但作为该活动的一部分，交通管理局免费补发缺失文件。

由于申请数量庞大，其处理时间有所延长。萨拉普表示，此前该管理局每周收到2000至3000份申请，而在截止日期前的最后两周，每天处理约1000份申请。他还呼吁事实上已不存在的车辆的车主在年底前将其从登记册中注销：目前该程序费用为15欧元，而明年将为800欧元。

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