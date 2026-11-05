26-letni republikanin Michael Alfonso pokonał demokratę Freda Clarka w 7. okręgu wyborczym stanu Wisconsin podczas wyborów uzupełniających w USA. Został najmłodszym członkiem Izby Reprezentantów i pierwszą osobą urodzoną w latach 2000., która będzie pracować w Kongresie, informuje Anadolu Agency.

Zwycięstwo w Wisconsin

Alfonso jest politycznym nowicjuszem i zięciem sekretarza transportu Seana Duffy'ego. Kandydował z platformą America First i aktywnie wspierał prezydenta Donalda Trumpa.

Jego kampania koncentrowała się na konserwatywnych priorytetach, w tym edukacji, ochronie zdrowia i szkoleniu zawodowym.

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Kolejna przedstawicielka pokolenia Z

W 1. okręgu wyborczym Kolorado zwyciężyła 29-letnia demokratka Melat Kiros — urodzona w Etiopii prawniczka i demokratyczna socjalistka. Została pierwszą kobietą z pokolenia Z wybraną do Kongresu USA. Wcześniej Kiros pokonała w prawyborach wieloletnią urzędującą przedstawicielkę Partii Demokratycznej Dianę DeGette.

Kiros krytykowała kampanię wojskową Izraela w Strefie Gazy, wzywała do embarga na dostawy broni do Izraela oraz zakończenia wsparcia wojskowego USA. Określała wojnę w Gazie jako ludobójstwo i popiera Medicare for All oraz uniwersalny system opieki nad dziećmi.

Alfonso i Kiros dołączą w Kongresie do demokraty z Florydy Maxwella Frosta, który po raz pierwszy został wybrany w 2022 roku. W 2026 roku Frost został ponownie wybrany bez przeciwnika na karcie do głosowania.

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