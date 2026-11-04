В Люблинском воеводстве Польши задержали и временно арестовали восьмерых мужчин, подозреваемых в участии в обороте крупных партий наркотиков. Во время обысков в жилищах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли почти 100 килограммов различных наркотических веществ.

Группа действовала в Люблине и воеводстве

Как сообщает RMF24, по данным прокуратуры, группа действовала преимущественно в Люблине и других населенных пунктах Люблинского воеводства. В течение последних месяцев сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью постепенно задерживали подозреваемых.

Задержанным от 27 до 42 лет. Это жители Люблина и прилегающих повятов. Часть подозреваемых, по информации издания, связана со средой псевдоболельщиков одной из местных футбольных команд.

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Стоимость изъятого оценили в 5 млн злотых

Среди изъятых веществ были клефедрон, марихуана, амфетамин и сильнодействующее психоактивное вещество NEP. Полиция оценила стоимость изъятого на черном рынке примерно в 5 миллионов злотых.

Прокуроры предъявили задержанным обвинения в участии в обороте крупных партий наркотиков. Все мужчины были временно арестованы. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

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