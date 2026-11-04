W województwie lubelskim w Polsce zatrzymano i tymczasowo aresztowano ośmiu mężczyzn podejrzanych o udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Podczas przeszukań mieszkań i samochodów podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 100 kilogramów różnych substancji narkotycznych.

Grupa działała w Lublinie i województwie

Jak informuje RMF24, według prokuratury grupa działała głównie w Lublinie i innych miejscowościach województwa lubelskiego. W ciągu ostatnich miesięcy funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością narkotykową stopniowo zatrzymywali podejrzanych.

Zatrzymani mają od 27 do 42 lat. Są mieszkańcami Lublina i sąsiednich powiatów. Część podejrzanych, według informacji portalu, jest związana ze środowiskiem pseudokibiców jednej z lokalnych drużyn piłkarskich.

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Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na 5 mln złotych

Wśród zabezpieczonych substancji były klefedron, marihuana, amfetamina oraz silnie działająca substancja psychoaktywna NEP. Policja oszacowała czarnorynkową wartość zabezpieczonych narkotyków na około 5 milionów złotych.

Prokuratorzy przedstawili zatrzymanym zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

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