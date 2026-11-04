В США историк-любитель Джеймс Бейли заявил, что колониальные документы могут свидетельствовать о помощи Томаса Джонса пирату Генри Эвери и его команде после нападения на индийское судно Ganj-i-Sawai в 1695 году. Джонс был человеком, в честь которого назван государственный парк Джонс-Бич на Лонг-Айленде. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Версия исследователя

Бейли изучал колониальные документы, в том числе свидетельства соратников Эвери. По его версии, Джонса привлекли как человека, который должен был помочь пиратам избежать преследования после того, как они завладели золотом и серебром стоимостью в десятки миллионов долларов.

Нападение на королевское индийское судно произошло в Красном море. По данным Associated Press, пираты пытали, убивали и насиловали людей на борту, что вызвало международное возмущение и то, что считают первой всемирной охотой за преступниками. Часть участников нападения задержали и казнили, однако Эвери и многие его соратники исчезли без вести.

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Упоминание о бочке с деньгами

Бейли также ссылается на запись губернатора колониального Нью-Йорка Ричарда Кута от 1698 года. Описывая меры против пиратства, губернатор отметил, что бочку с деньгами перевезли из города на Лонг-Айленд, в дом Джонса. Сам Джонс, которого Кут назвал бывшим пиратом, свидетельствовал, что ничего о ней не знает.

После службы в английской армии Джонс работал капером — мореплавателем, которому английская корона разрешала во время войны нападать на торговые суда противников. Исследовательница пиратства XVII века Миган Шульман отметила, что после завершения конфликта каперы теряли этот статус, а тех, кто продолжал морские нападения, называли пиратами.

Профессор морской истории Университета Рединга Ричард Блейкмор предостерег, что выводы Бейли не следует считать окончательными, в частности из-за распространенности имени Томас Джонс. В то же время историк Кевин Макдональд считает, что возможные связи Джонса с Эвери могут свидетельствовать о роли пиратства в формировании состояний некоторых влиятельных семей северо-востока американских колоний.

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