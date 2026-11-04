W USA historyk amator James Bailey oświadczył, że dokumenty kolonialne mogą wskazywać na to, iż Thomas Jones pomagał piratowi Henry’emu Every’emu i jego załodze po ataku na indyjski statek Ganj-i-Sawai w 1695 roku. Jones był człowiekiem, którego imieniem nazwano park stanowy Jones Beach na Long Island. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Wersja badacza

Bailey badał dokumenty kolonialne, w tym zeznania współpracowników Every’ego. Według jego wersji Jones został zaangażowany jako osoba, która miała pomóc piratom uniknąć ścigania po tym, jak zdobyli złoto i srebro warte dziesiątki milionów dolarów.

Atak na królewski indyjski statek miał miejsce na Morzu Czerwonym. Według Associated Press piraci torturowali, zabijali i gwałcili ludzi na pokładzie, co wywołało międzynarodowe oburzenie oraz to, co uznaje się za pierwszą ogólnoświatową obławę. Część uczestników ataku zatrzymano i stracono, jednak Every i wielu jego współpracowników zniknęło bez śladu.

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Wzmianka o beczce z pieniędzmi

Bailey powołuje się również na zapis gubernatora kolonialnego Nowego Jorku Richarda Coote’a z 1698 roku. Opisując działania przeciwko piractwu, gubernator odnotował, że beczkę z pieniędzmi przewieziono z miasta na Long Island, do domu Jonesa. Sam Jones, którego Coote nazwał byłym piratem, zeznał, że nic o niej nie wie.

Po służbie w angielskim wojsku Jones pracował jako korsarz — żeglarz, któremu angielska korona zezwalała podczas wojny atakować statki handlowe przeciwników. Badaczka piractwa XVII wieku Meaghan Schulman zauważyła, że po zakończeniu konfliktu korsarze tracili ten status, a tych, którzy kontynuowali ataki na morzu, nazywano piratami.

Richard Blakemore, profesor historii morskiej na Uniwersytecie w Reading, ostrzegł, że wniosków Baileya nie należy uznawać za ostateczne, w szczególności ze względu na powszechność imienia i nazwiska Thomas Jones. Jednocześnie historyk Kevin McDonald uważa, że możliwe związki Jonesa z Everym mogą wskazywać na rolę piractwa w budowaniu majątków niektórych wpływowych rodzin w północno-wschodnich amerykańskich koloniach.

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