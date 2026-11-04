美国业余历史学家詹姆斯·贝利表示，殖民时期的文件可能表明，托马斯·琼斯在1695年袭击印度船只Ganj-i-Sawai后曾帮助海盗亨利·埃弗里及其船员。琼斯是长岛琼斯海滩州立公园以其名字命名的人。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

研究者的说法

贝利研究了殖民时期的文件，其中包括埃弗里同伙的证词。按照他的说法，琼斯被找来协助海盗逃避追捕，此前他们夺取了价值数千万美元的黄金和白银。

对这艘印度皇家船只的袭击发生在红海。据美联社报道，海盗在船上对人实施酷刑、杀害和强奸，引发国际愤怒，以及被认为是首次全球追捕行动。部分袭击参与者被拘捕并处决，但埃弗里及其许多同伙下落不明。

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提及一桶钱

贝利还援引了殖民地纽约总督理查德·库特1698年的一份记录。总督在描述反海盗措施时指出，一桶钱被从城市运往长岛的琼斯家中。库特称其为前海盗的琼斯本人作证说，他对此一无所知。

在英国军队服役后，琼斯担任私掠船船员——英国王室允许其在战争期间袭击敌方商船的航海者。17世纪海盗研究者米根·舒尔曼指出，冲突结束后，私掠者会失去这一身份，而继续发动海上袭击的人则被称为海盗。

雷丁大学海事史教授理查德·布莱克莫尔警告说，贝利的结论不应被视为最终定论，尤其是因为托马斯·琼斯是一个常见姓名。与此同时，历史学家凯文·麦克唐纳认为，琼斯与埃弗里可能存在的联系，或许表明海盗活动在积累美国殖民地东北部一些有影响力家族财富中所发挥的作用。

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