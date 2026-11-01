41-letnia badaczka Uniwersytetu Cambridge Marta Shahbazi zginęła w zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w pobliżu miasta Urda w prowincji Toledo w Hiszpanii. Jechała na południowy zachód kraju, aby odebrać nagrodę Hiszpańskiego Towarzystwa Biologii Rozwoju, informuje The Independent.

Badaczka embriologii

Shahbazi była specjalistką w dziedzinie biologii komórkowej i embriologii oraz kierowała własnym laboratorium w Laboratorium Biologii Molekularnej MRC na kampusie biomedycznym w Cambridge. Była również profesorką stowarzyszoną w Instytucie Komórek Macierzystych Uniwersytetu Cambridge.

Naukowczyni uzyskała doktorat w Hiszpańskim Narodowym Centrum Badań nad Rakiem, po czym przeniosła się do Cambridge jako badaczka podoktorska. W 2020 roku objęła kierownictwo grupy badawczej w Laboratorium Biologii Molekularnej MRC. Jej praca naukowa koncentrowała się na wczesnym rozwoju człowieka i zyskała międzynarodowe uznanie w dziedzinie embriogenezy ssaków.

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Okoliczności katastrofy

Do katastrofy doszło w środę, gdy pociąg dużych prędkości Renfe AVE uderzył w tył innego pociągu w prowincji Toledo. Według władz regionalnych Kastylii-La Manchy w nieruchomym pociągu Iryo znajdowało się 146 pasażerów i niemowlę, a pociągiem Renfe podróżowało kolejnych 397 osób.

Co najmniej 69 osób zginęło, a ponad 100 odniosło obrażenia, przy czym dziesiątki z nich trafiły do szpitali w ciężkim stanie. W wyniku uderzenia z torów wypadło kilka wagonów, z których część stoczyła się z nasypu. W Hiszpanii ogłoszono trzydniową żałobę narodową, a połączenia kolei dużych prędkości między Madrytem a Andaluzją zawieszono na czas śledztwa. Organy transportowe ustalają, dlaczego pociągowi Renfe zezwolono na jazdę tym torem przed zderzeniem.

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