Niemiecko-brytyjski startup zbrojeniowy Hypersonica, którego siedziba znajduje się w Feldkirchen niedaleko Monachium, pozyskał 100 mln euro w rundzie finansowania Series B. Środki zapewniły amerykańskie fundusze venture capital Lightspeed Ventures i General Catalyst, a także dotychczasowi inwestorzy, w tym londyńska europejska firma Plural, informuje Der Spiegel.

Firma zamierza do 2029 roku przekształcić swój prototyp HS-1 w gotową do użycia broń hipersoniczną i uruchomić produkcję seryjną. Według współzałożyciela i dyrektora Hypersonica Philippa Kerta pociski mają wzmocnić europejskie odstraszanie przed potencjalnymi atakami ze strony Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora.

Testy prototypu

Podczas pierwszego lotu testowego w Norwegii w lutym prototyp HS-1 osiągnął prędkość sześciokrotnie większą od prędkości dźwięku, lecz przeleciał jedynie 300 km. Pocisk nie miał także systemu naprowadzania — tej kluczowej zdolności startup jeszcze nie osiągnął.

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Hypersonica planuje przeprowadzić kolejne testy w 2027 roku, koncentrując się na naprowadzaniu i manewrowości. W przyszłości NATO liczy na europejskie pociski hipersoniczne zdolne razić cele w odległości około 2 tys. km.

Własny silnik i potencjalni klienci

Hypersonica planuje także stworzyć własny rakietowy silnik na paliwo stałe. Kert określił duże rakietowe silniki wspomagające jako krytycznie deficytowy komponent dla NATO. Pierwszy lot HS-1 odbył się z silnikiem opracowanym przez Niemieckie Centrum Aeronautyki i Astronautyki oraz firmę Bayern-Chemie, jednak według informacji publikacji DLR zakończyło współpracę ze startupem.

Wcześniej Hypersonica pozyskała nieco ponad 25 mln euro. Der Spiegel wskazuje Niemcy i Wielką Brytanię jako możliwych pierwszych klientów firmy. Pod koniec października biuro startupu odwiedził niemiecki minister obrony Boris Pistorius, który zapoznał się ze stanem projektu.

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