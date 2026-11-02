Немецко-британский оборонный стартап Hypersonica, штаб-квартира которого находится в Фельдкирхене недалеко от Мюнхена, привлек 100 млн евро в раунде финансирования Series B. Средства предоставили американские венчурные фонды Lightspeed Ventures и General Catalyst, а также действующие инвесторы, в частности лондонская европейская компания Plural, сообщает Der Spiegel.

Компания намерена к 2029 году превратить свой прототип HS-1 в готовое к применению гиперзвуковое оружие и наладить серийное производство. По словам сооснователя и руководителя Hypersonica Филиппа Керта, ракеты должны усилить европейское сдерживание потенциальных атак со стороны Российской Федерации — государства-агрессора.

Испытания прототипа

Во время первого испытательного полета в Норвегии в феврале прототип HS-1 развил скорость, в шесть раз превышающую скорость звука, однако пролетел лишь 300 км. Ракета также не имела системы управления — этой ключевой возможности стартап еще не достиг.

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Следующие испытания Hypersonica планирует провести в 2027 году, сосредоточившись на управлении и маневренности. В перспективе НАТО рассчитывает на европейские гиперзвуковые ракеты, способные поражать цели на расстоянии около 2 тыс. км.

Собственный двигатель и возможные заказчики

Hypersonica также планирует создать собственный твердотопливный ракетный двигатель. Керт назвал крупные ракетные ускорители критически дефицитным компонентом для НАТО. Первый полет HS-1 состоялся с двигателем, разработанным Немецким центром авиации и космонавтики и компанией Bayern-Chemie, однако, по информации издания, DLR прекратил сотрудничество со стартапом.

Ранее Hypersonica привлекла чуть более 25 млн евро. Der Spiegel называет Германию и Великобританию возможными первыми заказчиками компании. В конце октября офис стартапа посетил министр обороны Германии Борис Писториус, который ознакомился с состоянием проекта.

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