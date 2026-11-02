总部位于慕尼黑附近费尔德基兴的德英防务初创公司Hypersonica在B轮融资中筹集了1亿欧元。美国风险投资基金Lightspeed Ventures和General Catalyst，以及包括总部位于伦敦的欧洲公司Plural在内的现有投资者提供了资金，Der Spiegel报道。

该公司计划在2029年前将其HS-1原型机转变为可投入使用的高超音速武器，并建立批量生产。Hypersonica联合创始人兼负责人菲利普·克尔特表示，这些导弹将加强欧洲对俄罗斯联邦这一侵略国潜在攻击的威慑。

原型测试

在2月于挪威进行的首次测试飞行中，HS-1原型机达到了六倍音速，但仅飞行了300公里。该导弹还没有制导系统，这一关键能力该初创公司尚未实现。

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Hypersonica计划于2027年进行下一轮测试，重点关注制导和机动性。未来，北约期待欧洲高超音速导弹能够打击约2000公里外的目标。

自主发动机和潜在客户

Hypersonica还计划研制自己的固体燃料火箭发动机。克尔特称，大型火箭助推器是北约极度短缺的关键部件。HS-1的首次飞行使用了由德国航空航天中心和Bayern-Chemie公司开发的发动机，但据该刊物报道，DLR已终止与这家初创公司的合作。

Hypersonica此前已筹集略多于2500万欧元。Der Spiegel称，德国和英国可能成为该公司的首批客户。10月底，德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯访问了该初创公司的办公室，并了解了项目进展情况。

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