美国总统唐纳德·特朗普承诺，如果共和党在众议院和参议院中期选举中获胜，将安排向每位成年美国人支付超过5000美元。据《明镜周刊》估算，此类支付将使美国政府花费超过1万亿美元，在政治和财政上都不现实。

限制邮寄投票

该刊还描述了特朗普为影响国会中期选举而采取的其他措施。今年3月底，他下令收紧邮寄投票选举文件的寄送规则。数个由民主党执政的州对该决定提出质疑，美国最高法院暂时阻止了这一计划。

特朗普多次称邮寄投票容易发生欺诈。《明镜周刊》指出，没有证据支持这些说法。在7月的全国讲话中，总统还声称投票机面临黑客攻击、操纵和腐败的威胁，并称中国和其他国家试图干预选举。据该刊报道，特朗普引用的文件并未证实他的指控。

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重新划分选区边界

报道提到的另一种工具是杰利蝾螈——为获得政党优势而改变选区边界。作为例子，《明镜周刊》列举了得克萨斯州达拉斯的第32选区，该选区在2024年由民主党赢得。在中期选举前，该选区被拆分并与更支持特朗普的农村地区合并，据预测，这将使共和党获得明显优势。

与此同时，在密苏里州，州最高法院驳回了共和党人提出的新选区划分方案。该刊指出，民主党人也会采用杰利蝾螈手段。

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