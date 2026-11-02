政府飞机经停曼彻斯特接伯纳姆——《卫报》

在英国，一架前往安提瓜和巴布达参加英联邦政府首脑峰会的政府飞机经停曼彻斯特，接载首相安迪·伯纳姆及其妻子。《卫报》报道。

政府为首相出行租用的这架飞机于周一上午约6时从伦敦附近的斯坦斯特德起飞，前往安提瓜和巴布达。当地的峰会定于周二开始。

机上有官员和几名议会记者团记者，但伯纳姆不在机上。约30分钟后，飞机抵达曼彻斯特，在那里接上了首相及其妻子。在地面停留一小时后，飞机经由加拿大前往加油。

唐宁街的立场

首相发言人表示，出行后勤方面的决定出于安全和运营需要而作出，相关细节不予评论。他说，有关此次行程费用的数据将按惯例公布。

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该发言人称，伯纳姆周五在苏格兰，并于当晚前往曼彻斯特，在No 10 North办公室工作。首相的家庭住所位于大曼彻斯特地区，他经常在那里于周五工作并度过周末。

反对党的批评

《卫报》指出，这一额外航段在经济和环境方面的成本可能高于伯纳姆前往伦敦。影子内阁办公室大臣迈克·伍德表示，工党曾承诺限制使用私人飞机，但在他看来，伯纳姆适用不同的规则。

该报还提醒称，工党此前曾批评前首相里希·苏纳克在国内出行时使用私人飞机和直升机。该党上台后，取消了一份价值4000万英镑、用于此类出行的直升机合同。

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