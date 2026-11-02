В Великобритании правительственный самолёт, направлявшийся на саммит глав правительств Содружества наций в Антигуа и Барбуду, остановился в Манчестере, чтобы забрать премьер-министра Энди Бернэма и его жену. Об этом сообщает The Guardian.

Самолёт, который правительство арендует для поездок премьер-министра, вылетел из Станстеда близ Лондона примерно в 6:00 в понедельник в направлении Антигуа и Барбуды. Саммит там должен начаться во вторник.

На борту находились чиновники и несколько журналистов парламентского пула, однако Бернэма там не было. Примерно через 30 минут самолёт прибыл в Манчестер, где забрал премьера и его жену. После часа на земле он отправился через Канаду на дозаправку.

Позиция Даунинг-стрит

Представитель премьер-министра заявил, что решения относительно логистики поездок принимаются исходя из соображений безопасности и оперативных потребностей, подробности которых не комментируются. По его словам, данные о расходах на поездку будут опубликованы в обычном порядке.

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По словам представителя, в пятницу Бернэм находился в Шотландии, а тем же вечером отправился в Манчестер работать в офисе No 10 North. Семейный дом премьера расположен в Большом Манчестере, где он регулярно работает по пятницам и проводит выходные.

Критика оппозиции

The Guardian отмечает, что дополнительный участок маршрута мог быть более затратным в финансовом и экологическом отношении, чем поездка Бернэма в Лондон. Теневой министр Кабинета министров Майк Вуд заявил, что лейбористы обещали ограничить использование частных самолётов, однако, по его мнению, для Бернэма действуют другие правила.

Издание также напомнило, что лейбористы ранее критиковали бывшего премьер-министра Риши Сунака за использование частных самолётов и вертолётов для внутренних поездок. После прихода к власти партия отменила контракт стоимостью 40 млн фунтов стерлингов на вертолёты для таких поездок.

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