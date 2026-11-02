研究发现全球极端高温季节延长——Mongabay

对1980年以来气候数据的分析显示，极端炎热天气正从传统夏季延伸至春季和秋季。正如Mongabay报道，科学家发现，全球超过一半地区的干热季节明显变长，近一半地区的湿热季节也有所延长。

高温对季节性的改变并不均衡

由美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心气候学家凯西·伊万诺维奇领导的研究团队，分析了世界不同地区最热的5%天数。为评估干热，他们采用最高气温指标；为评估湿热，则采用湿球温度，该指标考虑了高温与湿度的结合。

不同地区的变化并不相同。在西欧、南部非洲和印度西北部，春季正变得更热。与此同时，中国东部、北非、东欧和美国西部在秋季更频繁地出现极端高温。在亚利桑那州菲尼克斯，研究人员观察到了不同的变化趋势：湿热季节提前，而干热季节则推迟。

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对健康和农业的风险

湿热对健康尤其危险，因为高湿度会使人体更难通过出汗降温。俄勒冈气候变化研究所所长埃丽卡·弗莱施曼表示，这类条件可能加重既有疾病、增加热负荷，并提高热衰竭和中暑的风险。

干热则会给植物造成更严重的水分胁迫，降低农作物和植被的生产力，并且在某些情况下可能导致大范围植物死亡。高温期延长还可能增加高温与森林火灾季节重叠的情况，而秋季高温可能加剧有利于大西洋飓风形成的条件。

科学家指出，公众保护系统、避暑中心和电网往往主要按照夏季需求设计。因此，建议各国政府将应对高温的措施扩展至春季和秋季，因为脆弱群体可能尚未做好应对危险气温的准备。

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