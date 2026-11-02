Анализ климатических данных с 1980 года показал распространение экстремально жарких дней за пределы традиционного летнего периода — на весну и осень. Как сообщает Mongabay, ученые установили, что сезон сухой жары стал заметно длиннее более чем на половине планеты, а сезон влажной жары — почти на половине территорий.

Жара неравномерно меняет сезонность

Команда исследователей под руководством климатолога Центра космических полетов имени Годдарда NASA Кейси Иванович проанализировала самые жаркие 5% дней в разных частях мира. Для оценки сухой жары они использовали показатели максимальной температуры воздуха, а для влажной — температуру по влажному термометру, учитывающую сочетание жары и влажности.

Изменения оказались неодинаковыми в зависимости от региона. В Западной Европе, южной Африке и на северо-западе Индии жарче становится весна. В то же время в восточном Китае, Северной Африке, Восточной Европе и на западе США чаще фиксируют экстремальную жару осенью. В Финиксе, штат Аризона, исследователи заметили другую динамику: сезон влажной жары сместился на более ранний период, а сухой — на более поздний.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для здоровья и сельского хозяйства

Влажная жара особенно опасна для здоровья, поскольку при высокой влажности организму сложнее охлаждаться с помощью потоотделения. По словам директора Орегонского института исследований изменения климата Эрики Флейшман, такие условия могут усугублять имеющиеся заболевания, повышать тепловую нагрузку и риск теплового истощения и теплового удара.

Сухая жара, в свою очередь, создает более сильный водный стресс для растений, снижает продуктивность посевов и растительности, а в отдельных случаях может приводить к масштабной гибели растений. Удлинение жаркого периода также может увеличивать пересечение жары с сезонами лесных пожаров, а осенняя жара способна усиливать условия для атлантических ураганов.

Ученые отмечают, что системы защиты населения, центры охлаждения и электросети часто рассчитаны преимущественно на летний спрос. Поэтому правительствам рекомендуют распространять меры противодействия жаре на весенние и осенние месяцы, когда уязвимые группы могут быть не готовы к опасным температурам.

Читай нас в