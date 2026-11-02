芝加哥联邦调查局办公室前负责人道格拉斯·德波德斯塔对美国司法部提起联邦诉讼。他称，唐纳德·特朗普总统的政府向他施压，要求对总统的政治对手展开调查。据《卫报》报道，德波德斯塔还表示，他被归咎于针对六名抗议美国移民和海关执法局（ICE）参与者的案件失败。

德波德斯塔自2024年至2026年7月担任负责芝加哥联邦调查局办公室的特别探员。他在诉讼中指控美国司法部在对抗议者进行刑事起诉期间存在不当行为，并称自己被非法撤职。案件列出的被告包括联邦调查局局长卡什·帕特尔、总检察长托德·布兰奇，以及领导司法部芝加哥办公室的检察官安德鲁·布特罗斯。

关于政治施压的指控

根据德波德斯塔的说法，在“Midway Blitz”行动期间，当ICE在芝加哥加强行动时，布特罗斯多次要求他启动带有政治动机的调查。诉讼称，在其中一次事件中，布特罗斯对联邦调查局拒绝准备一份关于抗议者涉嫌袭击一名官员的宣誓陈述作出了负面反应。

原告称，联邦调查局审阅的视频仅显示，在一名联邦移民执法人员将抗议者摔倒在地后发生了意外的身体接触。德波德斯塔还称，布特罗斯向他发送电子邮件，要求对政治观点或关联与特朗普政府立场相悖的人展开调查。

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诉讼还显示，芝加哥检察官办公室受到压力，被要求起诉当时正在竞选国会议员的活动人士卡特·阿布加扎莱。

Broadview Six案件

该诉讼与被称为“Broadview Six”的六名活动人士案件有关。他们于2025年9月在芝加哥郊区布罗德维尤的一处ICE设施外举行抗议。这些活动人士被控共谋妨碍一名ICE官员履职。

诉讼称，大陪审团最初拒绝支持这些指控，但检察官仍继续寻求起诉书。此后，一名法官认定检察官在大陪审团程序中存在违规行为，检察官被迫结案。

德波德斯塔称，布特罗斯知道这些违规行为，尽管他向法院作出了相反陈述。原告还否认曾与其亲属南希·德波德斯塔讨论该案；南希·德波德斯塔是其中一名被告的律师。7月，德波德斯塔辞职；其诉讼包括诽谤以及侵犯其正当法律程序权和言论自由权的主张。司法部、联邦调查局和布特罗斯的代表未回应置评请求。

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