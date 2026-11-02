Бывший руководитель офиса ФБР в Чикаго Дуглас Деподеста подал федеральный иск против Министерства юстиции США. Он утверждает, что администрация президента Дональда Трампа оказывала на него давление, требуя открывать расследования в отношении политических оппонентов президента. Как сообщает The Guardian, Деподеста также заявил, что его сделали ответственным за провал дела против шести участников протестов против Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Деподеста занимал должность специального агента, отвечающего за офис ФБР в Чикаго, с 2024 года по июль 2026 года. В иске он заявляет о неправомерных действиях Минюста во время уголовного преследования протестующих, а также о незаконном отстранении от должности. Ответчиками по делу указаны директор ФБР Каш Пател, генеральный прокурор Тодд Бланш и прокурор Эндрю Бутрос, возглавляющий офис Минюста в Чикаго.

Утверждения о политическом давлении

По версии Деподесты, во время операции Midway Blitz, когда ICE усилила меры в Чикаго, Бутрос неоднократно требовал от него начинать политически мотивированные расследования. В одном из эпизодов, говорится в иске, Бутрос негативно отреагировал на отказ ФБР подготовить заявление под присягой о предполагаемом нападении протестующего на офицера.

По утверждению истца, изученная ФБР видеозапись показала лишь случайный физический контакт, произошедший после того, как федеральный иммиграционный агент повалил протестующего на землю. Деподеста также заявляет, что Бутрос направлял ему электронные письма с требованиями открыть расследования в отношении людей, чьи политические взгляды или связи противоречили позиции администрации Трампа.

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Из иска также следует, что офис прокурора в Чикаго испытывал давление с требованием предъявить обвинения активистке Кат Абу Газале, которая тогда баллотировалась в Конгресс.

Дело Broadview Six

Иск связан с делом шести активистов, известных как Broadview Six. Они протестовали возле объекта ICE в пригороде Чикаго Бродвью в сентябре 2025 года. Активистов обвиняли в сговоре с целью воспрепятствовать офицеру ICE.

Согласно иску, большое жюри первоначально отказалось поддержать обвинения, однако прокуроры продолжили добиваться обвинительного акта. Позднее судья установил нарушения со стороны прокуроров в ходе работы большого жюри, и прокуроры были вынуждены закрыть дело.

Деподеста утверждает, что Бутрос знал об этих нарушениях, хотя заявлял суду обратное. Истец также отрицает, что обсуждал дело со своей родственницей Нэнси Деподестой, адвокатом одного из обвиняемых. В июле Деподеста подал в отставку; его иск содержит требования о защите от клеветы и о нарушении прав на надлежащую правовую процедуру и свободу слова. Представители Минюста, ФБР и Бутроса не ответили на запросы о комментарии.

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